Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan esrar çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde 2 poşet içerisinde bir miktar esrar ele geçilirken, olayla ilgi 2 zanlı gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine Konaklı Mahallesi D400 üzerinde seyir halinde olan otomobil takibe aldı. Polis bir süre takip ettiği aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 poşet içerisinde toplam 114 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili A. Ü. (32) ve G. G. (41) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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