Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı

DHA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen Emre Gündoğan'ı (21), itfaiye ekibi ve plastik cerrahlar, ameliyathanede birlikte çalışarak yaşama döndürdü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen Emre Gündoğan'ı (21), itfaiye ekibi ve plastik cerrahlar, ameliyathanede birlikte çalışarak yaşama döndürdü.
Alanya ilçesinde, 1 Ocak günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yüzüne bariyerin demir çubuğu saplanan Emre Gündoğan, Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demirin sol göz kenarından girip yüzünden çıktığı Gündoğan, ilk müdahalenin ardından AÜ Hastanesi'ne sevk edildi.
İTFAİYE VE PLASTİK CERRAH
Emre Gündoğan'ın ameliyatı için hazırlık yapan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun çok büyük olmasından dolayı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ameliyathaneye giren itfaiye ekibi, Gündoğan'ın yüzüne saplanan demirin dışta kalan kısmını kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
'TEK BAŞIMIZA ÇIKARMA İHTİMALİMİZ YOKTU'
Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğu tek başlarına çıkarma ihtimali olmadığı için itfaiye ekibinden yardım istediklerini belirterek, "Demir tek bir noktadan girmiş. Hasta bu anlamda şanslı ama sol gözenden boynuna kadar içerdeydi. Demirin dışarıda kalan bölümü büyük bir ağırlık teşkil ediyordu. O ağırlığı hafifletmek adına itfaiye ekipleri geldi, dışta kalan demir parçasını kesti. Daha sonra ameliyata devam ettik. Tabi ki demiri hemen çıkartamıyorsunuz. Çünkü orada bulunan büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali çok yüksek. Demiri çıkardığınız anda ulaşamadığınız damar hasar gördüyse hastayı o anda kaybedebilirsiniz. Bunun için bazı önlemler aldık. Aldığımız önlemlerden sonra demiri daha güvenli çıkardık" diye konuştu.
Hastanın daha sonra hasarlı bölgelerini onardıklarını, şu an gözünün sıkıntılı olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Hastamızın yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz. Beyinle ilgili sıkıntıları olabilir, uyutuyoruz. Sonrasındaki takiplerde hastanın durumuyla ilgili bilgiye sahip olacağız" diye açıklamada bulundu.
BÜYÜK DENEYİM
İtfaiye ekipleriyle birlikte ameliyathaneye girerek hastaya müdahale etmenin kendileri için de çok büyük deneyim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok soğukkanlı ve profesyonel çalıştılar. Ameliyathane dışında da yapılabilirdi ancak herhangi bir sorun olduğunda müdahale edemezdik. İtfaiye ekipleriyle ameliyathanede daha güvenli çalıştık" dedi.
OPERASYON 3 SAAT SÜRDÜ
Ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, "Takip sürecinde çekilen filmlerle aşağı yukarı ne olduğu hakkında bilgimiz olacak. Şu an konuşmak için erken. Çok ciddi bir yaralanmaydı, bizim önceliğimiz hastayı hayatta tutabilmekti. Hasta bu anlamda şanslı, biz de mutluyuz. Gözüyle ilgili bilgimiz şu anda yok. Çünkü bize geldiğinde gözünde çok ciddi yaralanma vardı. Onarmaya çalıştık, artık bundan sonraki süreçte hastanın ne kadar zarar gördüğünü anlayacağız" diye konuştu.
İtfaiye deyince insanın aklına sadece yangın söndürme olaylarının geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Ben burada daha çok düşünme fırsatı buldum. İyi ki varlar. Hayatımızda bir sürü garip durumlarda bize yardımcı olabiliyorlar. Çok da soğukkanlı ve profesyoneller. Çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

ANTALYA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu
Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan esrar çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan esrar çıktı
ATSO Başkanı Çetin'in, Tanıtım Ajansı'ndan pay talebi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)Başkanı Davut Çetin: "Şuanda Antalya’nın, Tanıtım Ajansı’na katkısı Türkiye’nin neredeyse yarısı" Toplanacak 250 milyon doların paranın yarısını Antalya, Tanıtım Ajansı’na aktarıyor, kongre bürosunun tanıtım çalışması yapması için şehre bir miktar pay aktarılmalıdır" "Bu paralar Antalya’dan gidiyor, bir miktarının da Antalya’ya dönmesi çok önemlidir"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin'in, Tanıtım Ajansı'ndan pay ...
ATSO Başkanı Çetin: "Batı Akdeniz’de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde" ATSO Başkanı Çetin’den Aralık enflasyonu değerlendirmesi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Batı Akdeniz’de enflasyon ...
AESOB Başkanı Dere: "e-Fatura sistemi ertelenmeli"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "e-Fatura sistemi ertelenmeli"
Teomanpaşa Caddesi çift yön oldu
YEREL HABERLER Teomanpaşa Caddesi çift yön oldu
Tıp öğrencilerinden ziyaret
YEREL HABERLER Tıp öğrencilerinden ziyaret
Kongre turizmi tanıtım kataloğunun simgesi Üç Kapılar Antalya'nın 2020 kongre turizmi kataloğu tanıtıldı Antalya'nın kongre turizmindeki potansiyelinin yer verildiği 250 sayfalık kataloğun tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Kongre turizmi tanıtım kataloğunun simgesi Üç ...
Yağmur suyuna 19 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Yağmur suyuna 19 milyon liralık yatırım
Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu
ATASEM kurslarına 10 bin kişi başvurdu
YEREL HABERLER ATASEM kurslarına 10 bin kişi başvurdu
Alanya toplu ulaşımında sevindiren karar Kargıcak ve Mahmutlar otobüsleri sisteme dahil oldu
YEREL HABERLER Alanya toplu ulaşımında sevindiren karar Kargıcak ve ...
Buz tutan gölette ördek geçişi
YEREL HABERLER Buz tutan gölette ördek geçişi
Kuyumcu esnafı sezonu yüzde 20 düşüşle kapattı Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik: "2020 yılının altın yılı olmasını bekliyoruz” “2019 yılında turizm sektöründeki altın, pırlanta ve mücevher satışlarında yüzde 10, yüzde 20 bir düşüş vardı” “Bugün yaşanan İran-ABD gerginliği muhtemelen altın yükselişini olumsuz yönde etkileyebilir"
YEREL HABERLER Kuyumcu esnafı sezonu yüzde 20 düşüşle ...
Çocuğa şiddete 'sessiz çığlık' vitrini
YEREL HABERLER Çocuğa şiddete 'sessiz çığlık' vitrini
Büyükşehir’den Kaş’ta okul önlerine hız kesici
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Kaş’ta okul önlerine hız kesici
Kaleiçi esnafının 2020 beklentisi; 'para bırakan turist'
YEREL HABERLER Kaleiçi esnafının 2020 beklentisi; 'para bırakan ...
Deneyap gençliğe yön verecek
YEREL HABERLER Deneyap gençliğe yön verecek
Engellerine aldırmadı, sporla hayata tutundu En büyük hayali Milli Takım’da ülkesini temsil etmek
YEREL HABERLER Engellerine aldırmadı, sporla hayata tutundu En büyük ...
Örtü altı üretimde don tehdidi sobacıların mesaisini hızlandırdı
YEREL HABERLER Örtü altı üretimde don tehdidi sobacıların mesaisini ...
Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2020’nin ilk sergisi
YEREL HABERLER Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2020’nin ilk sergisi
Üniversite’de Doğal Gaz ve Tesisatı Semineri
YEREL HABERLER Üniversite’de Doğal Gaz ve Tesisatı Semineri
Kayıp alzheimer hastası, donarak ölmüş
YEREL HABERLER Kayıp alzheimer hastası, donarak ölmüş
Tamer Tuna Antalya'da
YEREL HABERLER Tamer Tuna Antalya'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X