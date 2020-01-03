Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'ya geldi

İkinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak tarihine kadar Antalya'da yapacak olan Beşiktaş, kamp için bu şehre geldi. Siyahbeyazlılar ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak.

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Beşiktaş, kamp çalışmaları için kente geldi. 10 Ocak tarihine kadar kamp yapıp 2 de hazırlık maçı oynayacak olan siyahbeyazlıları Antalya'da taraftarlar karşıladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, 31 futbolcuyu Antalya kampına dahil ederken bu isimler arasında Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı. Futbolcular havalimanından tezahüratlar eşliğinde çıkarken, taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve tecrübeli isim Atiba Hutchinson'a çiçek verdi. Bu arada Abdullah Avcı, otobüse bindikten sonra, takımı karşılamak için okula gitmediğini belirten 13 yaşındaki bir taraftar için tekrar otobüsün kapısına geldi ve genç taraftarın fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Takım otobüsüyle alandan ayrılan ve kamp yapılacak otele giden siyahbeyazlılar, Antalya'daki ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak.

ANTALYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.