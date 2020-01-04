Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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ANTALYA'da yarıştıkları öne sürülen iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden Alihan Dilek (18) öldü, Serdar Kilit (20) ise yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6255'inci Sokak'ta meydana geldi. Trafiğe kapalı alanda yarıştıkları belirtilen Serdar Kilit yönetimindeki 16 P 1706 plakalı motosiklet ile Alihan Dilek yönetimindeki 07 N 1728 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, yola savrulan sürücülerden Alihan Dilek kaza yerinde yaşamını yitirdi, Serdar Kilit ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Serdar Kilit, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dilek'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Sürücülerin kaza anında kask kullanıp kullanmadığı tespit edilemezken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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