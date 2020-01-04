Muhittin Böcek, AESOB’un toplantısına katıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Esnafımızla ilgili, esnaf odası başkanı arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapacağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantısına katıldı. Antalya’yı ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini söyleyen Böcek, “Önümüzdeki süreçte esnafımızla ilgili, esnaf odası başkanı arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen toplantıya Muhittin Böcek, Ticaret İl Müdürü Mesut İlter, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları ve AESOB yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Böcek toplantıda planlı, kurallı, kimlikli kent için çizilen yol haritasını ve esnaf sorunlarına yönelik çözüm planlarını anlattı.



“İçinizden biriyim”

Konuşmasına yeni yıla ilişkin dileklerini dile getirerek başlayan Başkan Böcek, “Bugün hem bir esnaf, hem bir köylü çocuğu, hem üretici yani içinizden birisi olarak huzurunuzdayım. Ben, sen yok biz varız. ‘Biz birlikte yaparız’ düşüncesiyle yola çıktık. Geride kalan 9 aylık süre içerisinde ortak akılla Antalya’yı yönetmekle ilgili çalışmalar yaptık. Antalya’da 80 binin üzerinde üyesi olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 75 oda başkanı ve tüm üyeleriyle beraber çalıştayımızı yaptık. ATSO ile Yerel Yönetimler Zirvesi yaptık. Tarım Konseyi yaptık” dedi.

Bu yıl Antalya’nın yerli yabancı 20 milyon turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatan Böcek, “Yerli nüfusla birlikte 22 buçuk milyon kişiye başta Antalya Valimiz olmak üzere oda başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, tüm kurum kuruluşlarla, belediye başkanlarıyla, iktidarıyla muhalefetiyle hizmet etmek istiyoruz. Bu tabii ki çok kolay değil. Ama biz sizlerle beraber bu hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gelen para 2 milyon 426 bin kişilik nüfusa göre geliyor ama gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Antalyalılara ne söylediysek onları yapmaya gayret edeceğiz. Hiç kimse çekinmesin. Borç yiğidin kamçısıdır ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Biz doğru olanları yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Böcek, önümüzdeki günlerde AESOB ile bir çalıştay daha gerçekleştirerek, esnafın sorunlarına yönelik çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, otobüs ve taksici esnafı başta olmak üzere esnaf odası başkanlarının talepleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapılacağını söyledi.

ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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