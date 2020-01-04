Kimyasal maddeyle intihar etti, eşini sorumlu tuttu (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını spiral makinesiyle keserek açtığı daireye özel kıyafetler giyerek giren sağlık ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Muzaffer P., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu iddia etti.



ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.