Ramil Guliyev, Diamond League’e hazırlanıyor

Milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyat hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Şampiyon koşucu, Beşiktaş’ın antrenman yaptığı sırada hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya’da milli takım kampında yer alan Guliyev, bu sabah Beşiktaşlı futbolcularla yan yana çalıştı. Siyahbeyazlı takımın antrenmanı sırasında tartan piste çıkan Guliyev, milli takım hocaları eşliğinde antrenman yaptı ve daha sonra hazırlıklarını salonda sürdürdü.

ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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