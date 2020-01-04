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Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu (2)- Yeniden

DHA

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi. Yapılan incelemede, ölümünden ayrı yaşadığı eşi Z.P.'yi (41) sorumlu tutan Muzaffer P.'nin fare zehri içerek yaşamına son verdiği belirlendi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi. Yapılan incelemede, ölümünden ayrı yaşadığı eşi Z.P.'yi (41) sorumlu tutan Muzaffer P.'nin fare zehri içerek yaşamına son verdiği belirlendi.
Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katından oturan futbol saha komiseri Muzaffer P., dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kimyasal madde kullanarak intihar edeceğini belirtti. Geçen yıl temmuz ayında ikinci evliliğini yaptığı eşi Z.P.'den bir süredir ayrı yaşayan Muzaffer P.'nin yaptığı paylaşımı gören arkadaşları ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde Muzaffer P.'nin evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimyasala madde şüphesi üzerine de bina tahliye edildi. Apartman sakinleri evlerinden çıkarak olay yerinden uzaklaştı.
SPİRAL MAKİNESİYLE DEMİRLERİ KESİP KAPIYI AÇTILAR
Dairenin ziline basan ekipler, içerden ses gelmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri dairenin balkon kapısını, demirlerini spiral makinesiyle keserek açtı. Sağlık ve AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek girdikleri dairede Muzaffer P.'yi salondaki kanepede yatarken buldu. Yapılan incelemede Muzaffer P.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
KİMYASAL MADDE İZİNE RASTLANMADI
AFAD ekiplerinin evde yaptığı incelemede kimyasal madde izine rastlanmadı. Muzaffer P.'nin fare zehri içerek intihar ettiği tespit edildi. Muzaffer P.'nin cesedinin yanında da bir miktar fare zehri bulundu.
Muzaffer P.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
'ÖLÜMÜMDEN BİRİNCİ DERECE MESUL VE SORUMLU EŞİMDİR' PAYLAŞIMI
Muzaffer P.'nin, 25 Aralık 2019 günü saat 01.24'te 'Sevgili eşim kıymetli karıcığım. Değerli hayat arkadaşım' başlığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Eşi Z.P. ile evlendikleri gün başından geçenleri anlatan ve dert yanan Muzaffer P., nikah gecesini bir otel odasında tek başına geçirdiğini kaydetti. Evlilik macerasının bir otel odasında başlayıp, yine bir otel odasında sona erdiğini aktaran Muzaffer P., mektubun devamında, şu ifadelere yer verdi:
"Aldatılan ve dolandırılan ve elinde avucunda ne varsa sahte duygularla dolandırılan bir gerçek nikah hikayesi. Ölümümden birinci derece mesul ve sorumlu biricik eşim, kıymetli karım, hayat arkadaşım Z.P.'dir. Kendisine Allah ve kul hakkı olmak üzere hiçbir hakkımı helal etmiyorum. Ölümümden birinci derece mesul ve sorumlu eşim Z.P.'dir."
'SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'
Muzaffer P., sosyal medyadaki kişisel hebasından 3 Ocak saat 07.12 sıralarında ise 'Veda, elveda, Allahaısmarladık' başlığıyla 18 maddelik bir veda mektubu paylaştı. Dostları, arkadaşları ve sevdiklerine veda zamanı geldiğini belirten Muzaffer P., eşi Z.P. hakkında, "Sevgili eşim, biricik karım, hayat arkadaşım, sana da veda etme zamanı geldi. Gerçi bana bir gün bile karılık, bir eş, bir hayat arkadaşı olamadın. Senin en yakın arkadaşların viski, soda, buz ve sözüm ona sahte dost ve arkadaşların oldu. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sana isteyerek elveda biricik karım, eşim, hayat arkadaşım Sayın Z.P. Allahaısmarladık" sözlerine yer verdi.
TEK TEK VEDA ETTİ
Adana'da oturan kayınvalidesi ve kayınpederiyle onların çocuklarına da veda mektubunda yer veren Muzaffer P., "Elveda Antalya'da oturan anadan babadan şansız oğlum K.B.P. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana iyi bir babalık yapamadım, ama maddi ve manevi desteklerim oldu. Sana da Allahaısmarladık güzel oğlum K.B.P. Elveda Adana'da oturan anadan babadan şansız oğlum Z.C.G. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana maddi ve manevi desteklerim oldu. Seni çok sevdim, fakat annenin kronik olarak içki sigara hastalığı, tüm bu güzellikleri yok etti, gitti. Sana istemeyerek de olsa veda etme zamanı geldi. Sana da Allahaısmarladık güzel oğlum Z.C.G. Elveda eski eşim S.A. Bana 17 sene baktın. Hem annelik, hem ablalık, hem de değerli bir dost, arkadaş gibi beni sahiplendin. En kötü günümde bana bir dost, bana bir arkadaş, bana bir kardeş oldun. Çok çalıştın, çok didindin. Senin bana hakkın geçmiştir. Önce haklarını helal et, ben senin haklarını ödeyemem. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana da Allahaısmarladık hoşça kal" ifadelerini kullandı.
'BİR KARŞILIKSIZ KARA SEVDA'
Muzaffer P.'nin, dün saat 05.39'da yaptığı başka bir paylaşımında ise "Bir karşılıksız kara sevda ve aşk uğruna canını, malını, evini, işini, eşini, sağlığını, arabasını, tüm dost ve arkadaşlarını kaybeden kimsesizin kimsesi olan Muzaffer P." ifadelerine yer verdiği görüldü.

ANTALYA

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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