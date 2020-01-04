Demir Grup Sivasspor, Antalya kampına başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig´in ikinci yarısına hazırlanmak için kamp yaptığı Antalya´da günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ile başladı. 5´e 2 ile devam eden çalışmalar yarı sahada yapılan çift kale maçla devam etti.
İzinli olanlar ve takıma bugün katılacak olan futbolcularla Sivasspor´un yarın tam kadro çalışması bekleniyor.
Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar( Namık Kemal Kılınç)
ANTALYA
04 Ocak 2020 Cumartesi
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