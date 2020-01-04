Adana Demirspor tempoyu yükseltti

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Adana Demirspor, bu akşam yüksek tempolu bir idman yaptı. Teknik Direktör Uğur Tütüneker sık sık antrenmanı durdurup oyuncuları uyardı.

TFF 1. Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Adana Demirspor, bu akşam yaptığı çalışmada tempo yükseltti. Sabah yapılan idmanda futbolcuların laktat testleri yapılırken, akşam ise kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışıldı. Isınma koşuları ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra pas idmanı ve dar alanda 2 takım halinde pas çalışması şeklinde geçti. Özellikle dar alanda yapılan antrenmanda Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in sık sık oyunu durdurup futbolcuları uyarması dikkatlerden kaçmadı. Adana Demirspor, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.