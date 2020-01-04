İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Tekke´yi getiren İstanbul ekibi, Antalya'da yapılan kamp ile ikinci yarı hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin konuşması ile başlayan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Çalışma daha sonra topla çalışmalar ve taktik idmanla devam etti. İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak´a Antalya´da sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detaylar

Fatih Tekke'den detaylar



ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

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