Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı ekibin, deneyimli teknik adamla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

Antalyaspor Kulübü, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlanmıştır. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla yarın resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Tamer Tuna'nın imza töreninin ardından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.



ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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