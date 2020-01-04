Rogerio Thuram, Konyaspor kampına katılacak

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Konyaspor’un anlaşmaya vardığı Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, önümüzdeki günlerde Antalya kampına katılacak.

Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Konyaspor, anlaşmaya vardığı Brezilyalı forvet Rogerio Thuram’ı Antalya kampına getirecek. Yunanistan Ligi takımlarından Pas Lamia forması giyen ve sezonun ilk yarısında 15 maçta 6 gol atan 28 yaşındaki forvet, ligin ikinci yarısında Konyaspor için ter dökecek.

ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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