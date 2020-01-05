AÜ'nün ilk robotik böbrek nakilli hastası taburcu oldu

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde ilk kez uygulanan 'robotik böbrek nakli' yöntemiyle Doğan İnat'tan (45) alınan böbrek, yine aynı yöntemle kızı Tuğba Sabuncular'a (28) nakledildi. Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden 380 cerrah ve organ nakil koordinatörünün izlediği ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan baba ve kızı, taburcu edildi.

AÜ Hastanesi'nde 7 Aralık'ta inşaat işiyle uğraşan Doğan İnat'tan robotik yöntemle alınan böbrek, yine aynı yöntemle ev kadını kızı Tuğba Sabuncular'a nakledildi. İlk kez bu yöntemin kullanıldığı ameliyatta, AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı'ya dünyaca ünlü Hintli cerrah Prof. Dr. Rajesh Ahlawat da eşlik etti. Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden 380 cerrah ve organ nakil koordinatörünün izlediği ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan baba ve kızı, taburcu edildi.

ÜÇ YIL TEDAVİ GÖRDÜ

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 3 yıldır ilaç tedavisiyle hayata tutunan Tuğba Sabuncular'ın, babası Doğan İnat'ın bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştuğunu söyledi. Sabuncular'a, AÜ Hastanesi'nde ilk kez uygulanan robotik böbrek nakli yöntemiyle nakil yaptıklarını belirten Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Bu yöntem dünyada pek çok merkezde uygulanıyor. Ancak biz hastane olarak ilk kez uyguladık. Hindistan'dan gelen Prof. Dr. Rajesh Ahlawat da bize eşlik etti. Robotla ilk alıcı böbrek nakli ameliyatını gerçekleştirdik" dedi.

ROBOTLA BÖBREK NAKLİ YAPAN MERKEZ

Hastanın taburcu olduğunu, böbrek fonksiyonlarının çok iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, robotik böbrek nakil yönteminde diğer ameliyatlara göre daha az kesi izi olduğunu, hastanın daha az ağrı hissettiğini kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Bundan sonraki amacımız da bu ameliyat yöntemini yaygınlaştırmak. Dünya da robotla böbrek nakli yapan merkezler arasında yer almak istiyoruz" dedi.

EĞİTİM VEREN MERKEZ

Bundan sonra hedeflerinin robotik yöntemle yapılan ameliyat sayısını artırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, yılda yaklaşık 250 böbrek nakli yaptıklarını, bu ameliyatların yüzde 15-20'sini robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Türkiye'de bu yöntem 1-2 merkezde yapılabilmektedir. Bunlardan biri de hastanemiz olacak, aynı zamanda dünyada robotik cerrahi ile ameliyatlar konusunda eğitim veren bir merkez olma yolundayız. Bu yönde de bize talepler var" diye konuştu.

Yapılan ilk ameliyatı canlı yayınla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinden cerrahlar canlı izletildiğini de hatırlatan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, robotik cerrahinin avantajlarından da bahsetti. Prof. Dr. Bülent Aydınlı, şunları kaydetti:

"Aşırı kilolu hastalarda bu yöntemin avantajı öne çıkıyor. Çok büyük kesi yapmaktansa karın bölgesine küçük bir kesi ile böbrek robot sayesinde o bölgeye yerleştirilebiliyor. Daha az kozmetik hasar veriliyor. Hasta daha az ağrı duyuyor ve kısa sürede taburcu olabiliyor. Ayrıca hekim güvenliği de önemli, hastanın başında olmadan bir konsolla ameliyat yapabiliyorsunuz. Belki ilerleyen dönemlerde bir konsola oturup il dışından, yurt dışından hastaları da bu sayede ameliyat edebileceğiz."

ROBOTİK YÖNTEMLE VERİCİ VE ALICI AMELİYATI

Verici ve alıcı ameliyatlarının da bu yöntemle ameliyat edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Vericilerde de bu yöntemi kullanıyoruz. Bu yönde de tecrübemiz var. Hastaya en zarar verir şekilde robotla böbrek çıkarılabiliyor. Önümüzdeki dönemde robotla verici ve alıcı ameliyatlarına aktivasyon sağlayacağız" dedi.

İLK ROBOTİK BÖBREK NAKLİ AMELİYATI

Kasım ayında AÜ Hastanesi'ne başvurduklarını söyleyen Doğan İnat ise "Kızıma 2016 yılında protein kaçağı teşhisi konuldu. Üç yıldır ilaç tedavisi görüyor. Son dönemlerde sağlığının çok kötüleştiğini gördüm. Bir böbreğimi vermek istedim. Yapılan testler sonunda bağışçı olabileceğimi söylediler. Doktorlarımız ilk defa robotik yöntemle ameliyat yapacaklarını bu ameliyat için bizim uygun olduğumuzu söyledi. Biz de aile olarak buna izin verdik. Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi Hindistan'dan gelen bir cerrah eşliğinde nakil ameliyatını gerçekleştirdi. Robotik böbrek nakli ameliyatından sonra kızımın sağlığı düzeldi. Bir baba başka ne ister. Her babanın bunu yapması gerekir. 6 çocuğum var, kızımın ilaçla yaşaması beni çok rahatsız ediyordu. Bende bir böbreğimi verip hayatını kurtardım" dedi.

4 çocuk annesi Tuğba Sabuncular ise babasının verdiği böbrekle hayata tutunduğunu, babası sayesinde yeniden hayata döndürdüğünü ifade etti.



ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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