(ÖZEL) Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak 

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "17 maçın kaldığı, her hafta azalmanın olduğu bir süreçte önceliğimiz; bulunduğumuz yeri sağlamlaştırmak, biraz daha ayaklarımızı yere sağlam basmak. Zorlu bir 2'nci yarı tüm takımlarla birlikte tabii ki bizi de bekliyor" dedi.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

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İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

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