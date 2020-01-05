(ÖZEL) Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok

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İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, göreve yeniden gelmesiyle ilgili olarak, "1.5 yıl öncesinde çok emeğimiz olan bir oyuncu grubu var. Bilmediğimiz oyuncumuz yok" dedi.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

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