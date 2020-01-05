Kepez’de muhtarlar buluşması

Kepez Belediyesi’nin Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Afyon’da yapıldı. Toplantıda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Muhtarlarımızın destekleriyle Kepez’i geliştirmenin, Kepez’i güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz.”dedi.

2020 yılı hedeflerinin, yeni yatırımların ve şehre değer katacak projelerin konuşulduğu Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Burada konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasına yeni yıl dilekleriyle başladı. 2019 yılının hareketli bir yıl olduğuna değinen Tütüncü, geçen yıl yapılan seçimleri hatırlatarak, yeni seçilen ve görevlerini sürdüren muhtarlarla 5 yıl daha aynı yolda yürüyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kepez Belediye başkanlığındaki 3. dönemlerini insanlık odaklı belediye çalışmaları noktasında bambaşka bir boyutta geçireceklerine de değinen Başkan Tütüncü, seçim çalışmalarında vaat ettikleri 123 projenin de insanlık odaklı projeler olduğunu söyledi.

“Muhtarlarımız önceliğimiz”

Kepez ‘de 11 yılda yapılan her hizmetin muhtarlarla alınan ortak kararlarla yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Tütüncü, “Muhtarlarımız her zaman bizim en önceliğimiz oldu. Hemşehrilerimizle aramızdaki en büyük köprü olan muhtarlarımızla, sık sık bir araya gelerek, daha güzel bir Kepez için omuz omuza çalışıyoruz. Bu beraberliğimiz birbirimizle olan yol arkadaşlığımızı, kardeşlik duygumuzu güçlendiriyor. Muhtarlarımızın destekleriyle Kepez’i geliştirmenin, Kepez’i güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz.”dedi.

Muhtarın talepleri toplandı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının sonunda Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda ilk kez gerçekleştirilecek uygulama hakkında da bilgi verdi. Tütüncü’nün konuşmasının ardından dönerli sistem denilen uygulamaya geçildi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin görevlendirildiği uygulamada, muhtarların talep ve istekleri tek tek toplandı. Uygulamanın ardından, toplanan talepler Tütüncü’nün başkanlığında, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katılımlarıyla değerlendirmeye alındı.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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