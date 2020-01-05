Konteynerlera merkez sistemi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclis üyeleriyle buluştuğu yemekte, ilçede doluluktan taşmış çöp konteyneri görüntüsünü ortadan kaldıracak yeni bir çalışmaya başladıklarını söyledi. Uysal, “Merkezi sinyal sistemiyle konteyner doluluk oranını tespit ettiğimiz ve ona göre kamyon sefer sayılarını düzenlediğimiz bir sistem üzerine çalışıyoruz” dedi.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, belediye meclis üyeleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Yemekte konuşan Uysal, kararlarda oy birliği oranı en yüksek ilçe belediye meclisinin Muratpaşa olduğunu söyledi. Bu durumun geçen 5 yılda da aynı olduğuna dikkat çeken Uysal, “Bu meclis gündemine gelen işlerin niteliğiyle alakalıdır. Gelen işler, asla dolambaçlı, kamu yararına aykırı şeyler içermediği için oy birliği oranı yüksek oluyor. Buna riayet etmeye devam edeceğiz. Zaten belediyeciliğimizin özü bu” diye konuştu.

Muratpaşa’nın her alanda Türkiye’de alışılagelen ya da alıştırılmak istenen belediyecilik anlayışının dışında bir çizgisi olduğunun altını çizen Uysal, “Başka bir belediye, çok az emtiasını kendisi üretir. Belki bir bitki serası vardır. Belki, büyük bir belediyeyse, asfalt plenti vardır. Ama bunlar entegre değildir. Muratpaşa’da bunlar entegredir. Muratpaşa sadece asfaltını değil park bitkilerini de, park mobilyalarını da, çöp konteynerlerini de kendisi üretir. Hatta kıyılarındaki kafeteryalarını da kendisi işletir. Çünkü biliyoruz ki, buraları ihaleye çıktığımızda mafyatik örgütlenmelerin eline geçiyor ve çok uzun yıllar sağlıklı ihale de yapılamıyor. Muratpaşa’mızda kıyı kullanımları kamunun tasarrufu altındadır” ifadelerini kullandı



Konteynerler merkezden izlenecek

Yenilikçiliğin yine Muratpaşa’nın önemli bir farkı olduğunu vurgulayan Uysal, “Her kalem işle ilgili sürekli inovasyon vardır” dedi. Yeraltı, asansörlü çöp konteyner sisteminin Muratpaşa’nın inovatif çözümlerinden biri olduğunu belirten Başkan Uysal, ilçede artık doluluktan taşan çöp konteyneri görüntüsünü ortadan kaldıracak yeni bir çalışmayı da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Uysal, “Merkezi sinyal sistemiyle konteyner doluluk oranını tespit ettiğimiz ve ona göre kamyon sefer sayılarını düzenlediğimiz bir sistem üzerine çalışıyoruz” dedi.

Yeşildere Mahallesi’nde başlayan ve tüm Muratpaşa’ya yayılacak bir çalışmayla tüm parkları güneş enerjisiyle aydınlatacaklarını da açıklayan Başkan Uysal, “Tüm parkları güneş enerjisiyle aydınlanan belediye olmaya doğru gidiyoruz. Bu çalışmalar, kamunun ağırlığını yerine göre korumak anlayışında olduğu gibi, belediyecilikte de bir tutumdur. Muratpaşa bu haliyle özgün bir yapıya sahip" diye konuştu.



Mahalle kafeleri geliyor

Muratpaşa’da, 6 yıl içinde temel ve sosyal belediyecilik alanlarında Türkiye rekorları kırdığının altını çizen Uysal, cadde ve sokak yenileme çalışmalarının yanı sıra evde bakım, hasta nakil, engelli ve yaşlı hizmetleri gibi birçok sosyal çalışmayı da hayata geçirdiklerini belirtti. Sosyal belediyecilik alanında yaşlı evleri, kadın danışma merkezleri ve komşu evleriyle kurumsal bir model oluşturduklarını aktaran Uysal, yakında sosyo ekonomik durumu az gelişmiş mahallerde, mahallenin sosyalleşme ihtiyacını karşılayacak kafelerin açılacağının müjdesini de verdi.



Kırcami’de çaplar dağıtılıyor

Çevreci Komşu Kart, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), Türkan Şoray Kültür Merkezi gibi çalışmaları başlıklar halinde sıralayarak konuşmasına devam eden Uysal, Ermenek, Zeytinköy ve Kırcami’de mülkiyet, tapu ve planlama çalışmalarıyla ilgili son gelinen noktaları da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Uysal, Kırcami’de planının bütün engellere rağmen bu engelleri hukuki yoldan aşarak mücadeleye devam ettiklerini belirterek “Bu kararlılığımız devam ediyor. Nihayetinde çap vermeye, inşaat ruhsatı vermeye başladık” dedi.



ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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