Soğuktan etkilenen vatandaşlara BİMEKAN kucak açtı Evsiz 90 vatandaşa barınma, sıcak su, temizlik, giyim, sağlık ve kuaför hizmeti veriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Aralık’ta açılan ve açıldığı gün 20 evsiz vatandaşı ağırlayan BİMEKAN, şu anda yaklaşık 90 vatandaşa hizmet veriyor. BİMEKAN’da barınma ihtiyacının yanı sıra yemek, sıcak su, temizlik, giyim, sağlık ve kuaför hizmeti de tedarik ediliyor.

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 10 Aralık 2019'da kent merkezinde sokakta yaşayan vatandaşlar için BİMEKAN'ı hizmete açtı. Pansiyon modeli 3 katlı bir binadan oluşan BİMEKAN, 120 kişilik kapasiteye sahip. BİMEKAN, akşam 17.00’da açılıp, sabah 09.00’da kapanıyor. Büyükşehir zabıtası ve emniyet güçleri tarafından tespit edilip sokaklardan alınan vatandaşlar buraya yerleştiriliyor. Evsiz vatandaşların barınma ihtiyaçları yanında sabah ve akşam yemeği, sıcak su, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin kuaför hizmetinden de faydalanıyor, kişisel bakımları için malzemeleri tedarik ediliyor ve kıyafet desteği veriliyor. Şuanda yaklaşık 90 kişiye hizmet veren BİMEKAN, Mart ayı sonuna kadar evsiz vatandaşları misafir edecek.



“Burası bir ev ortamı”

Yaklaşık 1 buçuk haftadır BİMEKAN'da barınan Mustafa Seçen (54), burayı bulmadan önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki boş alanlarda kaldığını söyledi. Seçen, “Burası benim için dört dörtlük. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle buraya geldim. Burası bir ev ortamı. Ben yaklaşık 3 senedir sokaklarda kalıyorum. Antalya’ya da İstanbul’dan geldim. 1999 depreminde ailemi kaybettikten sonra tamamen kendimi kaybettim. Sonra çeşitli illerde dolaştım. Allah devletimizden bin kez razı olsun” dedi.



“Bulunmaz bir nimet”

10 Aralık’tan itibaren BİMEKAN’da barınan dansçı Suat Uzun (36), “Buradaki karşılanan ihtiyaçların hepsi devletimizin sayesinde oldu. İnsanların bakış açısı çok değişiktir. Kiminin bedensel, kiminin de ruhsal sorunları olabilir. Ama gerçekten sokakta kalmasını istemediğim insanlar var. Onlar için bulunmaz bir nimet” diye konuştu.

Asıl mesleği tur rehberliği olan Ahmet Hilaloğlu (48), yaklaşık 3 yıldır sokaklarda kaldığını belirtti. BİMEKAN’daki sistemin oldukça güzel olduğunun altını çizen Hilaloğlu, kendileriyle ilgilenen herkesin iyi davrandığını, verilen hizmetin de kaliteli olduğunu kaydetti.

BİMEKAN’ın sorumlusu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlisi Kemal Yalçın, Mart ayının sonuna kadar hizmet vereceklerini belirtti. Açıldığı ilk gün 20 kişiyi ağırladıklarını dile getiren Yalçın, “Şuanda yaklaşık 100 kişiyi ağırlayabilir. Yaklaşık 120 kapasiteye sahip bir tesis. Tesisimiz 3 katlı. Burada her hafta cuma ya da perşembe günleri kuaför hizmeti veriyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyoruz. Dışarıya çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımız burada kalabiliyorlar. Diş macunu, diş fırçası gibi temel hijyenik ihtiyaçlarını temin ediyoruz. İç çamaşırlarından montlarına, ayakkabılarına kadar giyim ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Hastane ihtiyaçları olursa onları karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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