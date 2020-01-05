Antalya'da tatilcilerin güneş ve deniz keyfi

TÜRKİYE'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı havayla birlikte kar etkili olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, hem güneşlendi hem denize girdi.

Türkiye'nin birçok yeriyle Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağarken, Manavgat'ta güneşli hava yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Manavgat'ın Side turizm bölgesinde tatil yapan Alman, İngiliz, Ukraynalı ve İskandinav turistler denize girdi, şezlonglarda güneşlendi ve kitap okudu. Bazı turistler, otellerin animasyon ekiplerinin organize ettiği oyunları arkadaşlarıyla oynarken, küçük çocuklar kumdan kale yaparak vakit geçirdi. Bazı turistler ise kedi ve köpekleri sevdi.

Denize girmeye cesaret edemeyen turistler ise sahil yolunda yürüyüş yaptı.



ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.