Abdullah Avcı: "Transfer için çalışılıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Abdullah Avcı: "Transfer için çalışılıyor"

İHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün yapılan antrenman sonrasında basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti. Transfer için çalışıldığını söyleyen Avcı, "Yönetim, limitlerle ilgili çalışma yapıyor. Gelenler olacaktır" dedi.

Abdullah Avcı: "Transfer için çalışılıyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün yapılan antrenman sonrasında basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti. Transfer için çalışıldığını söyleyen Avcı, "Yönetim, limitlerle ilgili çalışma yapıyor. Gelenler olacaktır" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sabah yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Burak Yılmaz'ın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını söyleyen Avcı, Dorukhan Toköz'ün de beklenenden hızlı iyileştiğini ifade ederek, "Dorukhan çok istekli çalışan ve bir an önce sahalara dönmek isteyen bir oyuncu. Bu durum da sakatlığının olumlu şekilde hızlı iyileşmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Kamp tesislerinin çok güzel olduğunu ve çalışma ortamının da çok iyi olduğunu ifade eden Avcı, genç oyuncularla ilgili olarak da, "Kampta genç isimler var. Bazıları başka takımlara gitti, bazıları burada. Hepsinin gelişimine bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Transfer için çalışma yapılıyor"
Devre arasında takıma yapılacak olan takviye için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Yönetimden transfer için talebimiz var. Tabii ki limitlerle ilgili olarak yönetimin de yaptığı çalışmalar var. Bunlar aşıldıktan sonra gelenler olacaktır. Şu anda biz mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

ANTALYA

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da Afgan sakızı operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da Afgan sakızı operasyonu
Akhisarspor güç depoladı
YEREL HABERLER Akhisarspor güç depoladı
Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
Sivasspor, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Rus turistler, Demre'de kış ortasında yazı yaşadı
YEREL HABERLER Rus turistler, Demre'de kış ortasında yazı yaşadı
Antalya'da tatilcilerin güneş ve deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da tatilcilerin güneş ve deniz keyfi
Soğuktan etkilenen vatandaşlara BİMEKAN kucak açtı Evsiz 90 vatandaşa barınma, sıcak su, temizlik, giyim, sağlık ve kuaför hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Soğuktan etkilenen vatandaşlara BİMEKAN kucak ...
Konteynerlera merkez sistemi
YEREL HABERLER Konteynerlera merkez sistemi
(Özel haber) Erkan Zengin: "Milan İbrahimovic'e hafif gelir" Adana Demirspor’un tecrübeli futbolcusu Zengin: "Karagümrük’ten ayrılırken Süleyman başkanla birlikte karar aldık"
YEREL HABERLER (Özel haber) Erkan Zengin: "Milan İbrahimovic'e hafif ...
Uysal, “Yörük kültürü toplumun gelecek umududur”
YEREL HABERLER Uysal, “Yörük kültürü toplumun gelecek umududur”
(Özel haber) Kerim Alıcı: “Hedefim Avrupa’da oynamak” Altınordu’nun genç futbolcusu Alıcı: “Barış başarılı olacaktır”
YEREL HABERLER (Özel haber) Kerim Alıcı: “Hedefim Avrupa’da ...
(Özel haber) Ali Akman: “Seneye Süper Lig’de olacağız” Bursaspor’un genç oyuncusu Ali Akman: “Enes Ünal’ın gittiği yolu izlemek istiyorum”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ali Akman: “Seneye Süper Lig’de ...
Kepez’de muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Kepez’de muhtarlar buluşması
(ÖZEL) Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok
(Özel haber) Fatih Tekke: “Teknik adam seçimleri siyaset ve ahbap çavuş ilişkisine göre yapılıyor”
YEREL HABERLER (Özel haber) Fatih Tekke: “Teknik adam seçimleri ...
(ÖZEL) Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak 
Antalyaspor, Tamer Tuna'yı duyurdu
YEREL HABERLER Antalyaspor, Tamer Tuna'yı duyurdu
Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum
YEREL HABERLER Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun ...
AÜ'nün ilk robotik böbrek nakilli hastası taburcu oldu
YEREL HABERLER AÜ'nün ilk robotik böbrek nakilli hastası taburcu ...
Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu
YEREL HABERLER Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu
Rogerio Thuram, Konyaspor kampına katılacak
YEREL HABERLER Rogerio Thuram, Konyaspor kampına katılacak
Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı
Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla ...
İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıya hazırlanıyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıya hazırlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X