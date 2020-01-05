Adlıhan Dere: "2019'u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020'ye umutla girdik" AESOB eğitim ve değerlendirme toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adlıhan Dere: "2019'u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020'ye umutla girdik" AESOB eğitim ve ...

İHA

Adlıhan Dere: "2019'u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020'ye umutla girdik" AESOB eğitim ve değerlendirme toplantısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 35 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “2019’u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020 yılına yeni umutlar ve büyük bir heyecanla girdik" dedi.
AESOB Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, 3 Ocak’ta Antalya Merkez'de bulunan 37 Oda Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, 4 Ocak’ta ise Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde bulunan 38 Oda Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine yönelik düzenlendi. AESOB faaliyetlerinin ve yeni dönem projelerinin aktarıldığı toplantı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin açılış konuşmaları ile başlayarak, Protokol Uzmanı İhsan Ataöv’ün Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitim sunumuyla devam etti.

“AESOB örnek oluyor”
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya’da faaliyet gösteren esnafların çok şanslı olduğunu vurguladı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin, Türkiye'deki tüm birliklere örnek olacak projelere imza attığını ifade eden Palandöken, "Aynı zamanda değerli kardeşim Adlıhan Dere’nin ilklere imza attığını ve büyük bir azimle çalışmalarına devam ettiğini her fırsatta dile getiriyorum. Antalya'da 82 bin esnafımızın başkanı olan Adlıhan başkanımız benim TESK Yönetim Kurulu üyem. Kendisiyle her ay en az iki üç kere bir araya geliyor esnaf ve sanatkarlarımızın durumu hakkında görüşme gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın sorunlarının çözümünde gece gündüz fark etmeksizin çabalıyor, bu kapsamda hem Ankara’da hem de Antalya’da önemli temaslarda bulunuyor. Biliyoruz, esnaf ve sanatkarlarımızın bir çok sorunu var ancak bizler bu sorunları en iyi bilen kişileriz. Her fırsatta bu sorunları dile getiriyoruz. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımızın toplumun barometresi olduğunu çok iyi biliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın mahalle kültüründe ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlik ve dirlik içerisinde olduğumuz sürece sorunlarımızı çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“2020 yılına yeni umutlarla girdik”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 2020 yılının 2019’a benzememesini, esnafın sorunlarının ivedilikle çözülmesini, esnafın ayakta duramaması halinde tüm ekonominin sekteye uğrayacağını belirterek, “Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak 2019 yılını güzel çalışmalarla bitirdik, 2020’ye yeni umutlar ve yeni heyecanlarla girdik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile seçimin hemen ardından bir çalıştay yaptık. Bu çalıştaydan sonra da sorunların tek tek çözümü noktasında önemli adımlar attık. Önümüzdeki günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve 75 EsnafSanatkarlar Odası Başkanlarımızın katılımlarıyla kahvaltılı bir toplantı düzenleyerek esnafımızın sorunlarını ele alacağız. Yine Mart ayı içerisinde Esnaf Çalıştayı yapmayı kararlaştırdık. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının en aza inmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm belediye başkanlarımız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde sorunlarımızı aktarmaya, çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki çağımız bilgi çağı. Biz de bu çağa uyum sağlamak için, esnafımızın gelişmesi ve yeniliklere uyum sağlaması adına önemli adımlar atarak, eğitim seferberliği başlattık. Bu yıl boyunca da tüm esnafımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri gerçekleştireceğiz” dedi.

“İçinizden biriyim”
AESOB Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’nda Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerine hitap eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün hem bir esnaf, hem bir köylü çocuğu, hem üretici yani içinizden birisi olarak huzurunuzdayım. Ben, sen yok biz varız. 'Biz birlikte yaparız' düşüncesiyle yola çıktık. Geride kalan 9 aylık süre içerisinde ortak akılla Antalya'yı yönetmekle ilgili çalışmalar yaptık. Antalya'da 80 binin üzerinde üyesi olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 75 Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle beraber çalıştayımızı yaptık. Önümüzdeki süreçte esnafımızla ilgili, Esnaf Odası Başkanlarımızın talepleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapacağız. AESOB ile bir çalıştay daha gerçekleştirerek, esnafımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yapacağız. Zaten Adlıhan başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz ve kendisi esnafımızın yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirerek projeler üretiyor. Ben Adlıhan kardeşime hem çalışmaları hem de bizleri bugün buraya davet ederek sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum.” dedi.

AESOB Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Protokol Uzmanı İhsan Ataöv’ün Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Eğitim sunumuyla devam etti. Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte uygulamalı bir biçimde gerçekleştirilen eğitim ardından AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter ve Protokol Uzmanı İhsan Ataöv’e teşekkür ederek, plaket takdim etti.

ANTALYA

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da Afgan sakızı operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da Afgan sakızı operasyonu
Akhisarspor güç depoladı
YEREL HABERLER Akhisarspor güç depoladı
Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
Abdullah Avcı: "Transfer için çalışılıyor"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Transfer için çalışılıyor"
Sivasspor, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Rus turistler, Demre'de kış ortasında yazı yaşadı
YEREL HABERLER Rus turistler, Demre'de kış ortasında yazı yaşadı
Antalya'da tatilcilerin güneş ve deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da tatilcilerin güneş ve deniz keyfi
Soğuktan etkilenen vatandaşlara BİMEKAN kucak açtı Evsiz 90 vatandaşa barınma, sıcak su, temizlik, giyim, sağlık ve kuaför hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Soğuktan etkilenen vatandaşlara BİMEKAN kucak ...
Konteynerlera merkez sistemi
YEREL HABERLER Konteynerlera merkez sistemi
(Özel haber) Erkan Zengin: "Milan İbrahimovic'e hafif gelir" Adana Demirspor’un tecrübeli futbolcusu Zengin: "Karagümrük’ten ayrılırken Süleyman başkanla birlikte karar aldık"
YEREL HABERLER (Özel haber) Erkan Zengin: "Milan İbrahimovic'e hafif ...
Uysal, “Yörük kültürü toplumun gelecek umududur”
YEREL HABERLER Uysal, “Yörük kültürü toplumun gelecek umududur”
(Özel haber) Kerim Alıcı: “Hedefim Avrupa’da oynamak” Altınordu’nun genç futbolcusu Alıcı: “Barış başarılı olacaktır”
YEREL HABERLER (Özel haber) Kerim Alıcı: “Hedefim Avrupa’da ...
(Özel haber) Ali Akman: “Seneye Süper Lig’de olacağız” Bursaspor’un genç oyuncusu Ali Akman: “Enes Ünal’ın gittiği yolu izlemek istiyorum”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ali Akman: “Seneye Süper Lig’de ...
Kepez’de muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Kepez’de muhtarlar buluşması
(ÖZEL) Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok
(Özel haber) Fatih Tekke: “Teknik adam seçimleri siyaset ve ahbap çavuş ilişkisine göre yapılıyor”
YEREL HABERLER (Özel haber) Fatih Tekke: “Teknik adam seçimleri ...
(ÖZEL) Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak 
Antalyaspor, Tamer Tuna'yı duyurdu
YEREL HABERLER Antalyaspor, Tamer Tuna'yı duyurdu
Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum
YEREL HABERLER Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun ...
AÜ'nün ilk robotik böbrek nakilli hastası taburcu oldu
YEREL HABERLER AÜ'nün ilk robotik böbrek nakilli hastası taburcu ...
Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu
YEREL HABERLER Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu
Rogerio Thuram, Konyaspor kampına katılacak
YEREL HABERLER Rogerio Thuram, Konyaspor kampına katılacak
Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı
Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X