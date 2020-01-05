Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Antalya´ya geldi

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya´nın Serik İlçesi´ne bağlı Belek´te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi.
Süper Lig´e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya´da sürdürmek isteyen takımların Antalya´ya gelişi devam ediyor. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı´na gelen Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kamp yapacakları otele doğru harekete geçti. İki takım da 3-13 Ocak tarihleri arasında hazırlıklarını Belek´te sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un havalimanından çıkış görüntüleri
-Takımların otobüslere biniş görüntüleri
ANTALYA
05 Ocak 2020 Pazar
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