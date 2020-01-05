Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Antalya´ya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya´nın Serik İlçesi´ne bağlı Belek´te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi.

Süper Lig´e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya´da sürdürmek isteyen takımların Antalya´ya gelişi devam ediyor. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı´na gelen Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kamp yapacakları otele doğru harekete geçti. İki takım da 3-13 Ocak tarihleri arasında hazırlıklarını Belek´te sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un havalimanından çıkış görüntüleri

-Takımların otobüslere biniş görüntüleri



ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.