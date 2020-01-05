Serik’te huzur toplantısı

Antalya'nın Serik ilçesinde huzur toplantısı yapılan huzur toplantısında, vatandaşlara trafik, şüpheli şahıs ihbarı ve güvenlik gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Orta Mahalle’de düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Trafik Denetleme Büro Amiri Caner Yurdakul, Polis Merkezi Amiri Uğur Arı, Asayiş Büro Amiri Muhammed Yusuf Işık, Büro Memuru Şahin Dündar ve mahalle muhtarı Hüseyin İnce ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, trafik, şüpheli şahıs ihbarı ve güvenlik gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Değişik emniyet birimlerince yürütülen projeler ile ilgili de bilgilendirmeler yapılarak, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında vatandaşlara tespit ve talepler iletildi.

Aynı zamanda toplantıda, şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden 155 Polis Hattı’na, “Alo 140 Terör İhbar Hattı’na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek, bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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