Gülveren’de dönüşüm başlıyor

Kepez Belediyesi’nin, Gülveren Mahallesi’nde 135 gecekondunun 30 yıldan fazla süren tapu sorununu çözecek olan Kentsel Dönüşüm projesinde, konutların yapımı ihaleye çıkıyor.

Kepez Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nun, Gülveren Mahallesi’nde Riskli Alan ilan ettiği bölgede gerçekleştireceği Kentsel Dönüşüm projesinin yapım sürecini başlatıyor.

Kentsel Dönüşüm projesi alanındaki inşaat işleri ihaleye çıkıyor. İhale, ‘konut yapımı karşılığında arsa satışı’ modeli şeklinde kapalı teklif usulü yapılacak.

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi, 16 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale, Kepez Belediyesinin şeffaflık ilkesi gereği, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nin bir kısmında 30 yıla yakın yaşanan gecekondu probleminin çözümüne yönelik çalışmayı 2009’da başlatmıştı. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm proje alanındaki konut parsellerinin mülkiyetinin Hazine'den, Belediye'ye devrinin yapılması sağlandı. Daha sonra alanın, önceki dönem yapılan imar planı, konut alanının büyütülmesi amacıyla revize edildi ve Meclislerden onaylandı.



Dönüşümle hak sahiplerinin yüzü gülecek

Belediyenin yaptığı fizibilite çalışmaları neticesinde ise hak sahiplerinin, gecekondudan tapularını alıp, arsalarını kat karşılığı müteahhitlere vermeleri halinde bir tane daire sahibi olamayacağı, bazı hak sahiplerinin ise arsa kullanımlarına karşılık 17 metrekare, 20 metrekare gibi tapular alabileceği belirlendi. Bu nedenlerle söz konusu alanda Kentsel Dönüşüm projesi yapılması kararı alındı. Kentsel dönüşümle hak sahiplerine arsası üzerinden hak sahipliliği miktarının yüzde 50’si oranında daire metrekaresi verilecek.



Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm

Kepez Belediyesi, Kentsel Dönüşün projesinin uygulanacağı alanın '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu' kapsamında, 'Riskli Alan' ilan edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurmuştu. Başvuru sonrası Bakanlar Kurulu, kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı gecekondu bölgesini ‘Riskli Alan’ ilan etmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar da 3 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Riskli Alandaki gerekli iş ve işlemleri yürütülmesi için Kepez Belediyesi’ni yetkilendirmişti.



Hak sahipleri evlerini tahliye etti

Ardından hak sahipleriyle ön sözleşme yapılmış, Kentsel Dönüşüm projesinin uygulanması için Belediye'ye yetki veren ön protokolle, hak sahiplerine verilecek alan metrekare de belirlenmişti. Kentsel dönüşüm projesi, 65 bin 911 metrekare alanda yaklaşık 160 gecekonduyu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Hak sahipleri, proje alanı üzerindeki evlerini de kendileri yıkarak, tahliye etti. Hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 ay boyunca ödenen kira yardımı haklarından da faydalandı.

Kentsel Dönüşüm projesi, Akdeniz Üniversitesi’nin bulunduğu ve önemli bir ulaşım aksı olan Hürriyet Caddesi’nin Kepez tarafında hayata geçecek.



ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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