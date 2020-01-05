Antalya'da 1'i doktor 2 kişinin cesedi bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1’i kadın doktor olmak üzere 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cansız bedenini buldu.

Cesetlerin birinin üzerinde yapılan incelemede, doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edilirken, diğer cesedin ise kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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