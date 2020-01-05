Arda Turan'ın neden kadroda olmadığı anlaşıldı

Medipol Başakşehir'de, Gael Clichy, Edin Visca, Carlos Ponck, Robinho, Azubuike ve Junior Caiçara'nın yanı sıra Arda Turan'a da turunculacivertli teknik ekip tarafından izin verildiği, bu yüzden kamp kadrosunda olmadığı öğrenildi.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını 0515 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da sürdürecek olan Başakşehir'de adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın neden kamp kadrosuna olmadığı belli oldu. İstanbul ekibinde, Gael Clichy, Edin Visca, Carlos Ponck, Robinho, Azubuike ve Junior Caiçara ile birlikte Arda'nın da teknik ekip tarafından izinli olduğu, bu yüzden kadroda bulunmadığı belirtildi.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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