5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü

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ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 katlı binanın terasından atlayıp, ağır yaralanan kimliği belirsiz kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İntihar eden kişinin, yakın zamanda bileklerini keserek, yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle 524 Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan kişi, iddiaya göre, önceden tanıdığı kişiyi ziyaret için geldiği en üst katta terasa çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Karşı binadan erkeğin zemine çakıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kişi, ağır yaralı götürüldüğü Finike Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından yapılan incelemede, intihar eden kişinin üzerinden sadece anahtar çıktığı, kimlik ya da cep telefonu bulunmadığı belirtildi. Finike'de yaşamadığı belirtilen kişinin, 5 katlı binanın terasından atlamadan önce de yakın zamanda bileklerini kesip, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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