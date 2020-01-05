Karagümrük hız kesmiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Karagümrük, günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan kırmızısiyahlılar, akşam ise taktik idman yaptı.

TFF 1. Lig’in ilk yarısında beklenenin altında kalan ve ikinci yarıya yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’la hazırlanan Fatih Karagümrük, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah konakladıkları otelin salonunda güç ve dayanıklılık çalışan kırmızısiyahlılar, akşam ise taktik ağırlıklı idman yaptı. İdmanda soğuk algınlığı nedeniyle dinlendirilen Zeki Yıldırım yer almadı. Düz koşuyla başlayan çalışma, daha sonra istasyon çalışma ve pas idmanıyla devam etti. Antrenmanın son bölümü ise taktik idmanla geçti. Kırmızısiyahlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.