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Adana Demirspor’da Tütüneker rüzgarı!

İHA

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Adana Demirspor’da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, akşam antrenmanında sık sık oyunu durdurarak futbolcularını uyardı.
TFF 1. Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Adana Demirspor’da tempo her geçen gün artıyor. Teknik Direktör Uğur Tütüneker, özellikle taktik idmanlar sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Bu akşam yapılan çalışmaya ısınma koşuları ve istasyon çalışmalarıyla başlayan takım, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Futbolcuların istekli çalışması dikkatlerden kaçmazken, özellikle pas hataları sırasında Tütüneker’in uyarıları da öne çıktı. Tecrübeli teknik adam, birçok pozisyonda oyunu durdurarak, doğru yer tutulması ve doğru pas atılması konusunda futbolcularına ikazda bulundu.

ANTALYA

05 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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