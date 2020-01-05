Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 - Vanspor: 1

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TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 2 Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Vanspor ile oynadığı hazırlık maçından 21’lik galibiyetle ayrıldı.

Antalya Belek’ye birçok takım devre arası hazırlıklarını sürdürürken, TFF 2. Lig ekibi Samsunspor ile 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Samsunspor 21’lik skorla kazanırken kırmızıbeyazlılar adına golleri Guido Koçer ve Kubilay Yavuz kaydetti.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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