Çaykur Rizespor´da ikinci devre hazırlıkları başladı

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İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek´te start veren Çaykur Rizespor, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core çalışması ile başlayan idmanın tamamı basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman pas çalışması ile sürdü. Mavi yeşilli ekip idmanı taktiksel çalışmalarla sonlandırdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detaylar

İsmail Kartal´dan görüntüler



ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

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