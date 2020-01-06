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Fenerbahçe, Antalya'ya geldi

DHA

İkinci devre hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başlayan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geldi.

İkinci devre hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başlayan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geldi.
Saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 22.30'da Antalya Havalimanı'na ulaşan sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Emniyet tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, takım otobüsü ile birlikte havalimanından ayrılarak Belek'te kamp yapacağı otele hareket etti.
Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal ve kaleci Altay Bayındır'a sarı lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi.
Sarı lacivertliler, ikinci devreye Antalya'da yapacağı kamp ile hazırlanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antalya Havalimanı'ndan görüntüler
Kafilenin otobüse binişi
Otobüsün havalimanından ayrılması

ANTALYA

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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