Fenerbahçe, Antalya'da

Güvenlik Uzmanı Ağar: "Ya İran siner ya kıyamet kopar!"

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Fenerbahçe, devre arası çalışmalarını gerçekleştirmek için Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in devre arası çalışmaları için Antalya'ya geldi. Sarılacivertli ekibi çok sayıda taraftar karşılarken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek takdim edildi. Fenerbahçe daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya Havalimanı'ndan Belek'e hareket etti.

ANTALYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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