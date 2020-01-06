Annesine can verdi, tek böbrekle anne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Annesine can verdi, tek böbrekle anne oldu

DHA

ANTALYA'da, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan annesi Fevkiye Şahin'e (63) bir böbreğini veren öğretim görevlisi Dr. Emine Şahin Semerci (38), 2 ay önce erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede torununu kucağına alan Fevkiye Şahin, "Çevremdekiler, 'Kızın yarım kaldı, doğum sırasında ölebilir' diyerek beni korkuttu. Söylentilere değil doktorların dediklerine inanın. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

ANTALYA'da, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan annesi Fevkiye Şahin'e (63) bir böbreğini veren öğretim görevlisi Dr. Emine Şahin Semerci (38), 2 ay önce erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede torununu kucağına alan Fevkiye Şahin, "Çevremdekiler, 'Kızın yarım kaldı, doğum sırasında ölebilir' diyerek beni korkuttu. Söylentilere değil doktorların dediklerine inanın. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.
Samsun'da oturan ev kadını 3 çocuk annesi Fevkiye Şahin'e, 2013'te böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 2 yıl ilaç tedavisi gören Şahin'e, 2015'te doktorları, diyaliz tedavisi görmesi ya da organ nakli olması gerektiğini söyledi. Çocukları, diyalize girmek istemeyen Şahin'e böbrek vermek için gönüllü oldu. İlk olarak Samsun'da tedavi gördüğü hastanede Fevkiye Şahin'e oğlu Necati Gökhan Şahin'den (40) uyum testi yapıldı. Ancak uyum sağlanamadığı için operasyon gerçekleştirilemedi.
KIZI ANTALYA'YA ÇAĞIRDI
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde öğretim görevlisi olan kızı Dr. Emine Şahin Semerci, tedavisi için aynı yıl annesini Antalya'ya çağırdı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvuran Fevkiye Şahin'e, kızı Emine Şahin Semerci böbrek bağışında bulunmak için gönüllü oldu. Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibince yapılan testlerin ardından Semerci'den alınan böbrek, annesine başarıyla nakledildi. Yaklaşık bir ay hastanede kalan anne ve kızı, sağlıklı şekilde evlerine döndü.
'KIZINI DOĞUMDA KAYBEDERSİN DEDİLER'
Nakil sonrası evlenen Emine Şahin Semerci, bu yıl 29 Ekim'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kontrol için Antalya'ya gelen anneanne Fevkiye Şahin, torununu kucaklamanın sevincini yaşadı. Kızının verdiği böbrekle 4 yıldır sağlıklı yaşam sürdüğünü anlatan Şahin, "Kızım hiç tereddüt etmeden bana böbreğini verdi. Sağlığımız gayet iyi. Hatta torunum bile oldu. Çevremdekiler, 'Kızın yarım kaldı, doğum sırasında kızın ölebilir' diyerek beni korkuttu. Ama ben onlar gibi hiç kötü düşünmedim. Söylentilere değil, doktorların dediklerine inanın, organ bağışı hayat kurtarır. Organ nakli olacak kişiler bir gün bile beklemesin. Çünkü bir arkadaşım vardı. Çocukları organ vermek istedi ancak kadın kabul etmedi. Sonrasında yaşamını yitirdi. Eğer nakil olsaydı bugün hayatta olacaktı. O yüzden herkes organ nakli bağışında bulunsun" diye konuştu.
'HİÇ DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİMİ VERDİM'
Annesinin diyalize gireceğini öğrendikten sonra hiç düşünmeden gönüllü olduğunu belirten Emine Şahin Semerci ise "Diyaliz sonrasında da böbrek nakli olması gerekecekti. Diyalize girmeden, organları zarar görmeden hiç düşünmeden böbreğimi verdim. Hasta ve yakınları bilinçsizce etraftan yorum yapanlara değil, doktorlara danışsın. Biz de doktorlarımıza danışarak hareket ettik. Allah'a şükür ki sağlık durumumuz iyi" dedi.
'TEK BÖBREK DOĞUM YAPMAYA ENGEL DEĞİL'
Annesine böbreğini verdikten sonra evlendiğini anlatan Semerci, geçen 29 Ekim'de Yağız adını verdiği oğlunu dünyaya getirdiğini söyledi. Annesi için ne yapması gerekiyorsa onu yaptığını anlatan Emine Şahin Semerci, "Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, bize nakil hakkında bilgi verdi. Hiçbir sıkıntı çıkmayacağını söyledi. Ona güvendik, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hamilelik döneminde de her şey normaldi. Kontrollerimizi yaptırdık. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Oğlumu sağlıklı şekilde kucağıma aldım. Bir böbreğimin olması, anne olmama engel değil" dedi.
SAĞLIKLARI İYİ
Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ise "Hastamız 4 yıl önce bize böbrek yetmezliği teşhisiyle geldi. Diyaliz tedavisi veya nakil önerilmişti. O da böbrek nakli olmaya karar verdi. Diyalize girmek istemediğini söyleyince kızı böbreğini vermek için gönüllü oldu. Başarılı bir nakil süreci yaşadık. Şu an sağlıklı şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Böbrek değerleri de mükemmel" dedi.
'ORGAN NAKLİ MUCİZEDİR'
Emine Şahin Semerci'nin böbrek bağışından sonra evlendiğini ve 3,5 yıl sonra hamile kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, "Başarılı bir hamilelik dönemi geçirdikten sonra Yağız'ı dünyaya getirerek bize çok güzel bir hediye verdi. Organ nakli mucizedir. Anne, kız ve torun gayet sağlıklı" diye konuştu.

ANTALYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süperlüks yat geliri, 1 milyar 169 milyon dolara çıktı
YEREL HABERLER Süperlüks yat geliri, 1 milyar 169 milyon dolara ...
Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor
YEREL HABERLER Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor
Patara ve Xanthos'a 211 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Patara ve Xanthos'a 211 bin ziyaretçi
Yol kenarına atılmış çuval içerisindeki yeni doğmuş yavru köpekleri vatandaşlar kurtardı Çuvalın yakınında üzeri samanla örtülmüş halde ölü anne köpek de bulundu 5 yavru köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yol kenarına atılmış çuval içerisindeki yeni doğmuş ...
Fenerbahçe, Antalya'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Antalya'ya geldi
Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı Kadın doktorun yıllar önce babası intihar etti, kardeşi öldürüldü
YEREL HABERLER Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı Kadın ...
Fenerbahçe’de Mehmet Ekici sürprizi Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Fenerbahçe’de Mehmet Ekici ...
Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor´da ikinci devre hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da ikinci devre hazırlıkları başladı
İsmail Kartal: Podolski şu an gündemimizde yok
YEREL HABERLER İsmail Kartal: Podolski şu an gündemimizde yok
Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 - Vanspor: 1
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 - Vanspor: 1
Adana Demirspor’da Tütüneker rüzgarı!
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da Tütüneker rüzgarı!
Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Karagümrük hız kesmiyor
YEREL HABERLER Karagümrük hız kesmiyor
Antalya’da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da fuhuş operasyonu
5 yavru köpek, ölü annelerinin başucunda çuval içinde bulundu
YEREL HABERLER 5 yavru köpek, ölü annelerinin başucunda çuval içinde ...
5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü
YEREL HABERLER 5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü
Kadın doktorun ölümü arkadaşlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı İş arkadaşlarının haber alamadığı kadın doktor ve birlikte olduğu iddia edilen Alman evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kadın doktorun ölümü arkadaşlarının ihbarı üzerine ...
Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (2)- ...
19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü
YEREL HABERLER 19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü
Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
Antalyalılar, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Antalyalılar, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X