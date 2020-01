(Özel Haber) Hüseyin Eroğlu: “Ravil Tagir’i Avrupa’dan izleyen birçok kulüp var” Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “VAR sisteminin TFF 1. Lig'de de olması gerekiyor” “Sedat Şahintürk’ü istedik, Denizlispor vermedi”

Genç oyuncu Ravil Tagir’in talipleri olduğunu söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Avrupa’dan birçok takımın takip ettiğini biliyorum. Her maçına geliyorlar, milli takımda da seyrediyorlar” dedi. Eroğlu ayrıca, VAR sisteminin TFF 1. Lig'de de uygulanması gerektiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. 11 Ocak’a kadar burada kamp yapacak İzmir ekibinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, takımın son durumu, transfer çalışmaları, yabancı kuralı ve VAR sistemi hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu.



“İkinci yarı daha yukarı oynayacağız”

Ligin ilk yarısını istedikleri gibi bitiremediklerini dile getiren başarılı teknik adam, “Oyunsal anlamda doğruları yapsak da bunu sonuca yansıtamadık. Herkes niye Altınordu sezona iyi başlamıyor diye düşünüyor. Geçen sene kaçırdığımız playoff ve 10 tane oyuncumuzun çeşitli kulüplere transfer olmasından dolayı yeni bir oluşum, öz kaynak futbolcularımızın takıma katılması, çok fazla dış transfer de gerçekleştiremedik. Lige böyle girdik. Sakatlıklar bizi olumsuz etkilese de ligdeki uzun maratonda birçok maçı kazanacak gibi oynadık ama sonuca yansıtamadık. İlk yarının ortalarına doğru o ivme oluşmaya başladı. Oyun sistemi futbolcular tarafından benimsenmeye başladı. Bu yavaş yavaş sonuca da etki etti. Berabere kaldığımız maçları galibiyetle bitirebilirdik ama olmadı, 18 puanla bitirdik. Biz 5 yıldır bu ligdeyiz. İlk yılımızda 18 puanla bitirdiğimiz bir sezon vardı, ikinci yarı 36 puanla tamamladık. Ben ikinci yarı puanın kesinlikle 18 puanın üzerinde olacağını söyleyebilirim. Hem yetiştirici hem de yarışmacı bir kulübüz. Bunu beraber götürmek zorundayız. İkinci yarı çok daha iyi sonuç alan, yukarıya doğru oynayan, skoru bulabilen bir takım kimliğinde olmamız gerekiyor. İkinci yarının çok iyi geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.



“Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz”

Hücum yollarında sıkıntılar yaşadıklarının altını çizen Eroğlu, “Şu an Türkiye’de herkes 'gol yollarında sıkıntı yaşıyorum' diyecektir. Oyunu skora bağlayacak olan atacağın goldür. Çok pozisyona girsek de bunu sonuçlandıramıyoruz. Bununla ilgili kadromuza 23 takviye yapmayı düşünüyoruz. Kolay değil devre arasında oyuncu katmak. Her oyuncudan maksimum performans almak zorundayız. İkinci yarı çok gol atmak zorundayız. Eksiklerimiz gol yollarından sonuç alamamak, son vuruşu yapamamak. Gol pozisyonuna girmeden önce atacağımız bir kilit pas bile olmaması o pozisyonu bitiriyor. Genç bir takımız. Aslında sistemi iyi uyguladığımızda rakip ceza sahasına gittiğimiz çok top var ama vuruş kalitesi, son vuruş, sonuçlandırmada sıkıntı var. Bunun üzerinden çok çalışarak geleceğiz. Oyuncu takviyesiyle de bunu tamamlamak istiyoruz. Biz tabii ki bütçemiz doğrultusunda oyuncu alabiliyoruz. Diğer takımlar çok para verip yabancı futbolcu alabiliyor. Biz kendi standartlarımızda, bize uygun oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Futbolcu hem bizimle yükselişe geçecek hem kendi performansını arttıracak hem de takım performansına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.



“Sedat Şahintürk’ü kadromuza katmak istedik”

Denizlispor’da top koşturan Sedat Şahintürk’e talip olduklarını ancak bu transferin gerçekleşmediğini belirten Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi:

“Sedat yetenekli bir futbolcu. Daha önce de bildiğimiz bir oyuncuydu. Kadromuza katmak istedik, Denizlispor bunu kabul etmedi. Arayışlarımız devam ediyor. Yetenekli bir futbolcuyu, Süper Lig’de Türk futbolcusunu oynatmak kolay değil. O şansı alamıyorlar. Biz onun performansına çok şey katacağımızı düşünüyorduk ama gerçekleşmedi. Bizim planlarımızda başka oyuncular da var. Onları katıp, onlarla takım performansını yukarıya taşımak istiyoruz. Devre arası transferi gerçekten zor. Çok kısa zaman var, kulüp iyi futbolcusunu bırakmak istemiyor. Daha önceki yıllarda devre arasında aldığımız 12 nokta transfer takıma büyük katkı sağlamıştı. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz.”



“Ravil Tagir’i Avrupa’dan birçok takım izliyor”

Takımın 16 yaşındaki stoperi Ravil Tagir hakkında da konuşan Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, “Baktığınızda 16 yaşındaki bir futbolcuyu birçok kulüp mecburiyetten oynatıyor. Ama bizim planlamamızda bir futbolcu sistemin gerektirdiklerini yapıyorsa, yeteneğiyle de birleştiriyorsa ben ona güvenip sahada formayı veririm. Ravil de bunlardan biri, özel bir oyuncu. Onu biz zaten akademimizden beri çok yakından takip ediyoruz. Bence yaşına göre çok olgun, çok iyi yerlere gelebilecek bir futbolcumuz. Avrupa’dan birçok takımın takip ettiğini biliyorum. Her maçına geliyorlar, milli takımda da seyrediyorlar. Ümit milli oldu, 16 yaşındaki bir oyuncunun ümit milli olması da çok uç nokta. Ben performansından memnunum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadece Ravil değil Burak, Muzaffer, Oğulcan, Kerim, Atakan, kaleci Erhan gibi birçok oyuncumuza sezon sonunda teklifler geleceğini söyleyebilirim. Hedefimizi tabii ki Avrupa olarak düşüyoruz ama Türkiye Ligi’nde de olabilir. Hedefimiz bu oyuncuların takıma katkı sağlamalarını gerçekleştirmek. Bu anlamda Ravil de şu an iyi yolda. 16 yaşında bir oyuncuyu da kimse kolay kolay bu liglerde oynatmaz, güvenmez. Ama Türk oyunculara güvenip o şansı verdiğinizde tabii doğru zaman ve doğru hazırlık önemli. Sadece saha içi değil mental olarak da hazırlamak da önemli. Hata da yapabiliyor, hata yapsa da o bizim özel oyuncumuz. Onu en iyi şekilde hazırlayıp gelecekte de yurt dışında iyi yerlerde oynayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Mecburi yabancı kuralı yok”

Yabancı kuralını kısıtlamak yerine altyapıya daha fazla önem verilmesi gerektiğine de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “İnsanlar kolayına kaçıyor. Bir şey gerçekleşmediğinde bahane üretiyoruz. Mecburi yabancı kuralı yok ki bizde. Yabancı serbestliği var. Bence insanlar oynatmak zorunda değil bu kadar yabancı. Kulüpler artık misyonu gereği öz kaynaklarına önem verseler, onları iyi hazırlasalar Türk oyuncuların çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Mesela şu an lider Sivasspor'a baktığınızda en çok yerli oyuncu oynatan takım. Demek ki olabiliyormuş. Bence yabancı oynatmaya mecbur değilsin ama bizim yerli futbolcuları eşit seviyeye getirdikten sonra onlarla yarıştırmak gerekiyor. Avrupa’dan değerli oyuncuların gelmesi ligin kalitesini arttıracaktır. Ama biraz daha öz kaynak futbolcusuna değer verilebilmesi, onlara sabır gösterilmesi gerekiyor ki onlar da zamanla kulübün kurtuluş yolunu çizsin. Herkes federasyona bahane buluyor ama federasyona da destek olunması gerekiyor. Biz nasıl sadece yerli futbolcuları oynatıyoruz, başka takımlar da bunu gerçekleştirebilir. Çünkü mecburiyet yok. İlla 14 yabancı alacaksın diye de bir şey yok, 5 yabancı al. Ama bunun için de doğru zemin hazırlanması gerekiyor. Bu sefer yerli oyunculara mecbur kalırsan yerli oyuncular da hak etmediği değerde bir rakama dönüşüyor. Bu başlı başına sıkıntılı bir durum gibi gözüküyor. Çok yetenekli futbolcularımız var, bakıyorsunuz Çağlar, Merih Avrupa’nın en iyi stoperleri konumunda. Demek ki bunlar gerçekleşebiliyormuş. Avrupalı bunu görebiliyormuş. Bizim Türkiye’de göremediklerimizi adamlar yurt dışında oynatıyor. Bunlar bir işaret bence gelecekte Türk gençleri Avrupa liglerinde boy gösterecektir” açıklamasını yaptı.

Eroğlu, son olarak da Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin TFF 1. Lig’e de gelmesi gerektiğini söyleyerek, “Ben VAR’ı ilk günden beri desteklemişimdir. VAR sisteminin olması gerektiğini söyleyebilirim. Bizim ligde de olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bir anlık hatalı karar bütün bir yılı götürebiliyor. Gerek şampiyon olacak gerekse küme düşecek takımı etkileyebiliyor” dedi.

