(ÖZEL) Denizlisporlu Recep Niyaz: Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz

"Annem benim her şeyim"

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-Yukatel Denizlispor'un genç oyuncusu Recep Niyaz, "Aramızdan ayrılanlar oldu, aramıza yeni katılacak arkadaşlar da olacak. Bu uyum sürecini çok daha kısa sürede atlatmak istiyoruz çünkü ligin 2'nci yarısı oldukça zor olacak. Bu uyumu bir an önce atlatıp bir bütün halinde aile havasında ilerleyerek ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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