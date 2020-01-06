(Özel haber) Jani Atanasov: “İlk hedefimiz Süper Lig” Bursaspor’lu futbolcu Jani Atanasov: “Eljif Elmas’a karşı oynamak isterim”

Bursaspor’un 20 yaşındaki Makedon yıldızı Jani Atanasov, takım olarak ilk hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Atanasov, en yakın arkadaşı Eljif Elmas’la da İtalya’da rakip olmak istediğini ifade etti.

Bursaspor’un Makedon yıldızı Jani Atanasov, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı’na samimi açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısında silinen 3 puanın kendileri adına kötü bir durum olduğunu söyleyen Atanasov, “Tabii ki 3 puanımızın silinmesi bizim için iyi bir şey değil, bunun da farkındayız. Ama kimse bizi yok edemez. Bu bizim için önemli değil. Savaşmaya devam edeceğiz. İlk 4’ün içindeyiz ve silinen bu 3 puanı da telafi edeceğiz. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımız büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Onların en iyisi olduğunu her zaman söylüyorum. Ama deplasman maçları belki bize biraz zor geliyor olabilir. Yüzde 70’i genç olan bir takımız. Belki de bu yüzden zorlanıyor olabiliriz deplasmanlarda. Bunun üzerinde çalışacağız ve ikinci yarıda bu durumu düzeltmeye çalışacağız” diye konuştu.



“Eljif’e rakip olmak isterim”

20 yaşında genç bir oyuncu olduğunu ve ilerleyen yıllar için hedefleri bulunduğunu söyleyen Atanasov, “Çocukken Academija Pandev, Inter ve Partizan’da oynadım. Benim hedefim her zaman rüyalarımı gerçekleştirmek ve bunun için de çalışmak” dedi.

Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas’la rakip olmak isteyip istemediği sorusunu da yanıtlayan genç futbolcu, “Herkes Inter’de, Serie A’da oynamak ister. Burası en üst seviye. Ben çocukken Inter’de oynama şansı bulmuştum. Eljif Elmas benim en iyi arkadaşım. U19 ve U21'de beraber oynamıştık. Ben 10 numara pozisyonunda o ise forvette oynuyordu. Ona da rakip olmak isterim. Inter’de oynadığımda, en yüksek seviyedeki oyuncuların nasıl çalıştığını, nasıl uyuduğunu, nasıl yemek yediğini ve nasıl antrenman yaptığını gözlemlemek benim için büyük bir keyifti” açıklamalarını yaptı.



“Eljif Elmas daha iyisini hak ediyor”

Bursaspor’un Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Jani Atanasov, “Türkiye’de 5 takım şampiyon oldu ve bunlardan birisi de bizim kulübümüz. Herkes Bursaspor isminin nereleri hak ettiğini biliyor. TFF 1. Lig’de bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ve elimizden geleni veriyoruz ki, Süper Lig’e geri dönelim. İlk hedefimiz Süper Lig’e dönmek. Sonraki hedefler daha sonra konuşulur” dedi.

Son olarak vatandaşı Eljif Elmas’a mesaj gönderen Jani Atanasov, “Burada durmasın ve daha iyisini yapmak için çalışsın. Onu tanıyorum. Çok iyi bir insan. Daha iyisini hak ettiğine inanıyorum. Napoli’den daha iyi takımlarda forma giyebilir ve kendisine başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.