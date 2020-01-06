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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez 2020’de kadınların yılı olacak

İHA

Başkan Hakan Tütüncü, 2019'da kadın ve aileye yönelik birçok sosyal proje ürettiklerini belirterek, "2020 ve sonrasında hanımlara yönelik çok daha fazla sosyal proje yapacağız" dedi.

Kepez 2020’de kadınların yılı olacak

Başkan Hakan Tütüncü, 2019’da kadın ve aileye yönelik birçok sosyal proje ürettiklerini belirterek, “2020 ve sonrasında hanımlara yönelik çok daha fazla sosyal proje yapacağız” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin meslek ve sanat edindirme kursu olan AKMEK’in düzenlediği ‘2019’a veda, yeni yıla merhaba’ etkiliğine katıldı. Başkan Hakan Tütüncü, kadın Koordinasyon Merkezi’nin, AKMEK’in Sakarya Parkı’ndaki merkez binasındaki düzenlediği etkinlikte, öğretmenlerin ve kursiyerlerin yeni yılını kutladı. Kepezlilerle güzel bir yılı paylaştığını anımsatan Tütüncü, "Yüzlerce eve konuk oldum. Ailelerle güzel bir vakti paylaştık. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı derinleştirdik. Hemşehrilerimle bir bardak çayın deminde onlarca hatıra biriktirdik. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde güzel bir başarı elde ettik. Hemşehrilerimizden 3. kez güvenoyu alarak, yolculuğumuza devam ediyoruz. Kepez Belediye Başkanlığına 3. kez seçilmek şahsım adına büyük bir onur vesilesiydi. Seçim başarısının sevincini ve mutluluğunu hemşehrilerimle paylaştık" diye konuştu.

"2019’da kadınlar için projeler ürettik”
Tütüncü, 2019’da kadınlara yönelik birçok sosyal proje ürettiklerini aktararak, "AKMEK, ağırlıklı olarak hanımefendilere hizmet veren, onların sosyalleşmesine katkı sağlayan çok önemli bir kurum haline geldi. Bu kurumun güçlenmesi için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. AKMEK için de 2019 çok güzel geçti. Kepez Belediyesi çatısı altında hanımefendilere sosyalleşebilecekleri çok güzel bir ortamlar sağladık. 3. dönemimizde de hanımefendilere yönelik sosyal belediyecilik uygulamalarımızı çeşitlendirmeye devam ettik. Çünkü Kepez ve Antalya’nın hanımları kendilerini Kepez Belediyesi çatısı altında çok daha güzel sosyal ortamlarda bulsunlar istedik. Aslında, bu anlayışımız insan odaklı belediyeciliğimizin en önemli yanıydı. Bu kapsamda Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’mizi kurduk. Bu merkezin çatısı altında kadın ve aileye yönelik birçok çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kadınların işlerinin ve aşlarının büyümelerine yönelik çalışmaları başlattık. Bu yılın sonuna doğru da sadece kadın üreticilerin satış yapabildiği Antalya Köy Pazarı’nı açtık. Bu pazar, Türkiye’de tamamını hanımefendilerin oluşturduğu çok özel ve herkesin dikkatini çeken bir çalışmamız oldu" ifadelerinde bulundu.

Kepez’de kadınların geleceği aydınlık
Tütüncü, yeni yılla ilgili beklentilerine ilişkin, "Diliyorum ki, 2020 yılı hepimize sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve güzellikler getirsin. 2020 mutlulukları büyüttüğümüz, daha büyük başarılara imza atacağımız bir yıl olsun. 2020’nin ve sonraki yılların Antalya’nın hanımlarına çok daha fazla sosyal proje üreteceğimiz bir dönem olmasını diyorum. Muhtaç olduğumuz her şey çok çalışmanın içerisinde gizli. Bütün imkânlarımız var. Önemli olan bu imkânları en güzel şekilde kullanarak, akıp geçen zaman içerisinde hanımefendilere, ailelerimize ve şehrimize artı bir değer oluşturmak. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Geçtiğimi yılların başarılarla dolu olması aslında önümüzdeki sürecin de ne kadar aydınlık olacağının işaretçisidir" şeklinde konuştu.
Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

ANTALYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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