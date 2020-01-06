Kaş kışın da rengarenk olacak

Antalya’nın Kaş ilçesinde 9 bin mevsimlik çiçek dikildi.

Kaş Belediyesi ilçede peyzaj yenileme ve mevsimlik çiçek dikimi çalışması gerçekleştirdi. Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kışlık çiçek dikimi ve revizyon çalışması kapsamında yüzlerce çiçeği toprakla buluşturdu. Atatürk Bulvarı, Acısu ve Liman Bölgesi ile şehir ana kavşak ve bazı refüjlerde 9 bin mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Yoğun ve titiz bir şekilde çalışan ekipler budama işleri de yaptı.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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