(ÖZEL) Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim

DHA


Gençlerbirliği'nin başarılı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, "Bazen takımlarda hoca değişiklikleri ivme kazandırır. Sanırım Hamza hocamızın gelmesiyle böyle bir ivme yakaladık, farklı bir uyum yakaladık, onun yansıması bu" dedi.

ANTALYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği
YEREL HABERLER Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği
Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Finike'de fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı
Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor
YEREL HABERLER Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ...
Başkan Tütüncü, “Kepez büyümeye devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, “Kepez büyümeye devam edecek”
Özel çocuklar kendi parfümlerini yaptı
YEREL HABERLER Özel çocuklar kendi parfümlerini yaptı
(ÖZEL) Sivassporlu Ziya Erdal: Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sivassporlu Ziya Erdal: Sivasspor 10 yıl sonra ...
Antalya'da etkili yağış su baskınlarına neden oldu Serik ilçesinde 40 çilek ve 2 biber serası sular altında kaldı Kökez Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu 10 mahallenin ulaşımı aksadı
YEREL HABERLER Antalya'da etkili yağış su baskınlarına neden ...
Kaş kışın da rengarenk olacak
YEREL HABERLER Kaş kışın da rengarenk olacak
Kepez 2020’de kadınların yılı olacak
YEREL HABERLER Kepez 2020’de kadınların yılı olacak
(ÖZEL) Denizlisporlu Recep Niyaz: Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Denizlisporlu Recep Niyaz: Ligi umduğumuz ...
2020’nin ilk Mücevher Alım Heyeti’ne 25 ülke katıldı Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar: "Antalya'da daha da büyüyerek ilerleyeceğiz ve geleneksel hale getirmeye çalışacağız" "14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vitrinlerine yeni ürün koyabilirler" "2023 yılı için 12 milyar dolar hedef belirledik"
YEREL HABERLER 2020’nin ilk Mücevher Alım Heyeti’ne 25 ülke ...
(Özel haber) Uğur Çiftçi: “Rıza hoca bize çok şey kattı”
YEREL HABERLER (Özel haber) Uğur Çiftçi: “Rıza hoca bize çok şey ...
(Özel haber) Jani Atanasov: “İlk hedefimiz Süper Lig” Bursaspor’lu futbolcu Jani Atanasov: “Eljif Elmas’a karşı oynamak isterim”
YEREL HABERLER (Özel haber) Jani Atanasov: “İlk hedefimiz Süper ...
(Özel haber) Uygar Mert Zeybek: “Sakatlıklar yaşamasaydım kariyerim farklı olabilirdi”
YEREL HABERLER (Özel haber) Uygar Mert Zeybek: “Sakatlıklar ...
(Özel Haber) Hüseyin Eroğlu: “Ravil Tagir’i Avrupa’dan izleyen birçok kulüp var” Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “VAR sisteminin TFF 1. Lig'de de olması gerekiyor” “Sedat Şahintürk’ü istedik, Denizlispor vermedi”
YEREL HABERLER (Özel Haber) Hüseyin Eroğlu: “Ravil Tagir’i ...
(Özel haber) Mehmet Altıparmak: “Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız” Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: “Amacımız Süper Lig’e yeniden çıkıp orada devam etmek”
YEREL HABERLER (Özel haber) Mehmet Altıparmak: “Transfer yapamazsak ...
(Özel haber) Turgut Doğan Şahin: “İlk 2 hedefimiz devam ediyor” Fatih Karagümrük Kaptanı Turgut Doğan Şahin: “Kaybedilmemesi gereken maçları kaybettik”
YEREL HABERLER (Özel haber) Turgut Doğan Şahin: “İlk 2 hedefimiz ...
Süperlüks yat geliri, 1 milyar 169 milyon dolara çıktı
YEREL HABERLER Süperlüks yat geliri, 1 milyar 169 milyon dolara ...
Annesine can verdi, tek böbrekle anne oldu
YEREL HABERLER Annesine can verdi, tek böbrekle anne oldu
Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor
YEREL HABERLER Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor
Patara ve Xanthos'a 211 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Patara ve Xanthos'a 211 bin ziyaretçi
Yol kenarına atılmış çuval içerisindeki yeni doğmuş yavru köpekleri vatandaşlar kurtardı Çuvalın yakınında üzeri samanla örtülmüş halde ölü anne köpek de bulundu 5 yavru köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yol kenarına atılmış çuval içerisindeki yeni doğmuş ...
Fenerbahçe, Antalya'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Antalya'ya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X