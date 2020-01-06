(ÖZEL) Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-

Gençlerbirliği'nin başarılı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, "Bazen takımlarda hoca değişiklikleri ivme kazandırır. Sanırım Hamza hocamızın gelmesiyle böyle bir ivme yakaladık, farklı bir uyum yakaladık, onun yansıması bu" dedi.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.