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Antalyaspor yüzme takımından 78 madalya

İHA

Antalyaspor yüzme takımı, Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılma baraj yarışlarında 36 altın, 21 gümüş, 21 de bronz madalya kazandı.

Antalyaspor yüzme takımından 78 madalya

Antalyaspor yüzme takımı, Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılma baraj yarışlarında 36 altın, 21 gümüş, 21 de bronz madalya kazandı.
Son 2 yıldır Türkiye Şampiyonaları’nda kürsüden inmeyen yüzme takımının ardından minik yüzücüler de başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Antalyaspor’un minik yüzücüleri son olarak Antalya Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılma baraj müsabakalarında kulaç attı.
Hafta sonunda, 11 ve 12 yaş kategorisinde toplam 50 yarış yapıldı. Antalyaspor yüzücüleri 36 yarışı birincilikle bitirilerek altın madalya almaya hak kazandı. 19 kulübün katıldığı yarışlarda Antalyaspor Yüzme Takımı 37 yüzücü ile temsil edilirken, 21 gümüş, 21 de bronz madalya kazanarak büyük başarı gösterdi.

ANTALYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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