Kepez’de voleybolda galibiyet sevinci

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Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Takımını 30 mağlup etti.

Voleybol Midi Kızlar kategorisinde Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Takımı ile karşılaştı. Antalyaspor Salonu’nda gerçeklen müsabakada Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı karşılaşma boyunca rakibine göz açtırmadı. Kepez’in voleybol takımı ortaya koyduğu baskın oyununu zafere yansıttı. Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, tüm setleri alarak maçı 30 galibiyetle tamamladı.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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