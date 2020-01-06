Antalya'da tarihi ahşap yapıda yangın

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Antalya’da, koruma altındaki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın dün saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1300. Sokak’taki kullanılmayan tarihi iki katlı ahşap evde çıktı. Tarihi evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer yapılara sıçramadan söndürdü. Yangında ahşap evin çatı kısmı tamamen yandı.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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