İbradı ve Akseki’de 10 yaşlı bireyin evine bakım yapıldı

"Annem benim her şeyim"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin evlerinde bakım ve onarım hizmetine devam ediyor. İbradı ve Akseki’de yalnız yaşadığı tespit edilen ihtiyaç sahibi yaşlı bireylerin evlerinde tadilat yapan Büyükşehir ekipleri soğuk havalara karşı da önlem alıyor. Başkan Muhittin Böcek de yaşlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirterek, “Onlar için ne yapsak azdır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi yalnız yaşayan yaşlı bireylerin soğuk kış günlerinde de yanında oluyor. Yaşlı bireylerin yaşadıkları evlerde soğuğa karşı tedbir alan ekipler can güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyor. Uzman gerontologlar, iç mimar, elektrik, su tesisat elemanları ve boya ustaları eşliğinde yaşlıların evlerinde yaşam şartlarını kolaylaştıracak yenileme ve düzenlemeler yapılıyor. Elektrik, su ve ısınma gibi temel gereksinimlerin sağlandığı evlerin detaylı temizliği de gerçekleştiriyor. Yaşlı evi bakım ve onarım çalışmalarını Antalya’nın soğuk bölgelerine kaydıran Büyükşehir ekipleri İbradı ve Akseki’de tespit edilen 10 yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşın evinde bakım ve onarım gerçekleştirdi. Bakım yapılan evlerde elektrik kaçağı, su kaçağı, ısı yalıtımı, banyo onarımı, sayaç ve duy değişimi, ışıklandırma ve kaygan zemin tehlikesine yönelik tedbirler alındı. Yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyetlerini belirten yaşlı bireyler Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hayatlarını kolaylaştırdığı için teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yaşlı bireyler için yapılan bakım onarım hizmetinin her ilçede devam edeceğini belirterek, “Yaşlı bireylerimiz için ne yapsak azdır. Onların hayatına dokunmak, bir ihtiyacını karşılamak, gözlerindeki o mutluluğu görmek her şeye değer. Elimizden geldiği kadar hayatlarını yaşam şartlarını kolaylaştırmaya çalışacağız. Hepsinin ellerinden öpüyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.