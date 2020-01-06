Alanya’da okul ve camilere bank ve piknik masası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’daki 11 mahallede okul ve camilere 23 bank ve 23 piknik masası desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurulları ve dini mekanların eksikliklerini gidermeye devam ediyor. Okul ve camilerin alt yapı ve fiziki eksikliklerini tamamlayan, çevre düzenlemelerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bank taleplerini de geri çevirmiyor. Alanya Hizmet Birimi, talepte bulunan okul ve cami bahçelerine 23 piknik masası ve 23 bank koydu. Demirtaş, Türktaş, Çıplaklı, Yalçı, Elikesik, Toslak, Payallar, Konaklı ve İmamlı mahallelerindeki okul ve camilerin bank ve piknik masası talepleri yerine getirildi. Son olarak Toslak Mahallesi Ketenlik İlk Okulu’na 4 bank ve 2 piknik masası, Cikcilli Mahallesi Nezihe Türktaş Orta Okulu’na da 3 piknik masası verildi. Ekipler, bank ve malzemeleri istenilen noktalara monte etti. Öğretmen ve öğrenciler, okullarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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