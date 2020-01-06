Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına bu sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, bugün kamp yaptığı otelin salonunda çalışma gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda devam etti. Futbolcular değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına yarın devam edecek.



ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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