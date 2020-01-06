Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu

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Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı mevkisinde Baysı Deresinde taşkın meydana geldi.

Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı Köprüsünün kuzey tarafından Baysı Deresinin seddi aşırı yağmurlardan dolayı aşındı. Sel suları, aşınan yerden Hacıveliler Mahallesi içinden geçen Salur Mahallesi'ne giden yola ve portakal bahçelerine taştı. Bazı evlerin bahçelerine kadar taşan sel suları küçük çapta maddi hasara sebep oldu. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri taşkına müdahale etti.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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