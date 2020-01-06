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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Yeniden

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası derelerin taşması nedeniyle tarım alanları, seralar ve bahçeler su altında kaldı. Bir mahallede oluşan hortum nedeniyle cam ve plastik seralarda zarar oluştu. İlçede kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederken, yağış nedeniyle mahsur kalan 40 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası derelerin taşması nedeniyle tarım alanları, seralar ve bahçeler su altında kaldı. Bir mahallede oluşan hortum nedeniyle cam ve plastik seralarda zarar oluştu. İlçede kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederken, yağış nedeniyle mahsur kalan 40 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece şiddetli yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Üründü Mahallesi girişindeki dere taştı. Sel sularının kapladığı yoldan büyük araçlar geçebilirken, otomobil tipi araçlar geçiş yapamadı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra, Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. Gece derenin taşması sonucu suda mahsur kalan bir otomobil ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçe merkezinde de şiddetli yağış ve rüzgar etkili olurken, kamp için bölgeye gelen futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederek, salonda çalışma yaptı.
HORTUM, SERALARI VURDU
Kozağacı Mahallesi'nde, saat 09.00 sıralarında hortum meydana geldi. Cam ve plastik seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, 30 dekarlık alanda hasara neden oldu. Domates, biber ve salatalık ekili seraların camları kırılırken, plastik örtüleri yırtıldı. Hortum nedeniyle seralardaki ürünler de zarar gördü. Hortum, şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seraları zarar gören üreticiler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye inceleme için ekipler yönlendirildi.
15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDI
Kökez Mahallesi'nde derenin taşması sonucu 15 mahallenin bağlandığı grup yolu, ulaşıma kapandı. Çok sıyada sürücü, araçlarıyla yolda kalırken, su birikintisi nedeniyle gidemeyen sürücüler de dönmek zorunda kaldı. Sel sularının kapattığı yolda kamyonet sürücüsü de mahsur kaldı. Serik Belediyesi'ne ait kepçeyle kamyonet kurtarıldı. Eminceler, Belek ve Karadayı mahallelerindeki tarım arazileri de sular altında kaldı.
MAHSUR KALAN 40 İŞÇİ KURTARILDI
Çandır Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 5 aile, şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Yaklaşık 40 kişilik grup durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı iki asayiş ve bir trafik timi sevk edildi. Mahsur kalanlara ulaşan ekipler, jandarma araçlarıyla kurtarıp, güvenli bölgeye götürdü. Ailelerin bazıları istekleri doğrultusunda Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evine yerleştirildi. 19 kişilik bir aileye ise Serik Belediyesi tarafından ev tahsis edildi.
TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI
AntalyaAlanya D400 yolunun Serik geçişinde bulunan çoğunlukla Çandır Mahallesi'ndeki tarım arazileri, seralar ve portakal bahçeleri şiddetli yağış nedeniyle tamamen sular altında kaldı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi. 
'HER YIL 23 DEFA TAŞKIN OLUYOR'
Derelerin taşması sonrası Kerim Top'a ait, biber ekili cam seralar, suyla doldu. Top, "Yıllardır burada üretim yapıyoruz. DSİ yetkilileri daha önce geldi, buraları inceledi. Dereler temizlenmediği için her yıl 23 defa taşkın oluyor. Su basması nedeniyle ürettiklerimiz de zarar görüyor" dedi. Serik çevresinde yağışın etkisini yitirdiği, şiddetli rüzgarın ise sürdüğü belirtildi.
KUMLUCA'DA DERE TAŞTI, BAHÇELERİ SU BASTI
Şiddetli yağış Kumluca ilçesinde de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı mevkii Baysı Deresi'nde taşkın meydana geldi. Sel suları Hacıveliler Mahallesi içinden geçen ve Salur Mahallesi'ne giden yola ve portakal bahçelerine doldu. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan sel sularının tahliyesine ilişkin Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yağış dolayısıyla kent merkezinde az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz" dedi.
 

ANTALYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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