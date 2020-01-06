Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu

Antalya'da dün geceden beri şehri etkisi altına alan sağanak yağışlar, debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Antalya gece saatlerinden itibaren yağışlara teslim oldu. Neredeyse her ilçede etkili olan sağanak yağışlar bazı yerlerde hayatı durma noktasına getirdi. Debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde ise izleyenlere görsel şölen oluştu. Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesi düşen Kurşunlu Şelalesi'ni olumlu ölçüde etkiledi. Özellikle yaz döneminde debisi ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, yağışların ardından adeta coştu.

Şelaleden kuvvetli su akarken yağmurdan dolayı suyun rengi de değişti.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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